Пенсионерка потратила все деньги студента с найденной на улице карты Mash Iptash: в Казани пенсионерка нашла карту студента и потратила его стипендию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка из Казани нашла на улице банковскую карту студента с бесконтактной оплатой, когда шла на работу, после чего она потратила с нее деньги на личные нужды, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. На карту приходила стипендия молодого человека, на счету было пять тысяч рублей.

Уточняется, что первую покупку с чужой карты россиянка совершила уже через полчаса — она посетила столовую Казанского федерального университета. После этого в течение недели пенсионерка успела там семь раз позавтракать, трижды пообедать и дважды поужинать. Кроме того, женщина оплачивала картой проезд в автобусе и дважды — покупки в магазине.

При этом сам студент не работает. Когда он заметил, что с его карты ушла вся стипендия, парень написал заявление в полицию. Сперва суд хотел оштрафовать пенсионерку на 100 тысяч рублей, однако женщина призналась в содеянном. По ее словам, она находилась в тяжелом положении, поскольку ее супруг сломал ногу. В итоге женщина возместила ущерб.

Ранее в Санкт-Петербурге муниципалитет потребовал с пенсионерки 77 тысяч рублей компенсации из-за падения в яму. Женщина сломала кисть и голень после того, как провалилась в неогороженную дыру в асфальте.