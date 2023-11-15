Пенсионерка попыталась поджечь машину у военкомата и попала на видео Mash: пенсионерка из Петербурга попыталась поджечь машину у военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Санкт-Петербурга предприняла попытку поджога автомобиля, припаркованного у военкомата, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщина попала на камеру видеонаблюдения, на которой видно, что она разлила воспламеняющуюся жидкость на капот, после чего кинула туда спичку и спокойно ушла.

Петербурженку не смутил тот факт, что в машине напротив сидит мужчина, а по улице ходят случайные люди. Они и остановили женщину, которая попыталась покинуть место преступления.

По информации канала, пламя на машине вспыхнуло всего лишь на несколько минут. На капоте осталось прожженное отверстие, но никто не пострадал. Женщина была задержана, ее мотивы выясняются.

Ранее жительницу Перми задержали за попытку поджечь военкомат. К совершению преступления ее подтолкнули анонимные лица в социальных сетях, они представлялись сотрудниками российских спецслужб. Поддавшись на уговоры, женщина пришла к военкомату поздно вечером, намереваясь кинуть в здание бутылку с зажигательной смесью. Ее остановили сотрудники правоохранительных органов. Против подозреваемой завели уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.