Пенсионерка получила электротравму и сотрясение, нажав на кнопку звонка

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Пенсионерка получила удар током, нажав на кнопку дверного звонка соседки, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел в поселке Калининец Московской области 13 мая.

По данным канала, 73-летняя жительница Подмосковья отправилась в гости к соседке. Она нажала на кнопку звонка и одновременно взялась за ручку металлической двери. Пенсионерку пронзил электрический разряд, она упала и потеряла сознание, сильно ударившись головой о бетонное покрытие.

Женщину госпитализировали с электротравмой и сотрясением мозга. Сейчас ее уже выписали домой, пишет канал. Предварительной причиной происшествия сочли нарушения при установке двери.

Ранее в Ставропольском крае от удара током погиб ребенок, который запускал воздушного змея около ЛЭП. По словам главы Георгиевского округа Андрея Зайцева, к трагедии, согласно первичным данным проверки, мог привести тот факт, что змей был прикреплен к катушке металлическим проводом.

Зайцев обратился к гражданам с призывом уделить особое внимание безопасности детей в преддверии летних каникул. Он добавил, что с детьми нужно провести разъяснительную беседу о потенциальных опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, а также о соблюдении правил дорожного движения.