Пенсионерка показала ягодицы соседке по даче и была оштрафована В Курской области суд оштрафовал пенсионерку, показавшую соседке по даче ягодицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области суд оштрафовал пенсионерку, показавшую соседке по даче ягодицы, сообщает Telegram-канал SHOT. Между женщинами завязался конфликт из-за границ земельных участков.

По данным канала, между 71-летней пенсионеркой и 36-летней местной жительницей вспыхнула ссора, в которой в определенный момент закончились аргументы. Пожилая женщина показала ягодицы своей сопернице, чем оскорбила последнюю.

36-летняя отправилась в суд и потребовала моральной компенсации в размере 50 тысяч рублей. Во время разбирательства пенсионерка сказала, что ее довели до этого шага. Женщину признали виновной в причинении моральных страданий и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее жительницу Краснодара затравили после конфликта на спортплощадке с соседками, которые плели там маскировочную сеть для военнослужащих ВС России. Дворовые ребята попросили женщин чуть подвинуться, чтобы покидать мяч в баскетбольное кольцо, но на них накинулась одна из волонтерок. Россиянка заступилась за детей, однако в ответ на этой ей стали угрожать «изнасилованием и отрезанием головы».