Пенсионерка погибла при обстреле Донецка Кулемзин сообщил о гибели пенсионерки при обстреле Донецка

Фото: МЧС РФ

В результате обстрела Донецка, который произошел вечером 5 августа, погибла женщина 1937 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, пенсионерка скончалась во дворе собственного дома.

По уточненной информации, в результате варварского вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 года рождения, — написал Кулемзин.

О пожаре в центре Донецка в результате нового удара со стороны Вооруженных сил Украины Кулемзин сообщал накануне вечером. Он уточнил, что ВСУ ударили по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города. По его предположению, украинские военные при обстреле использовали кассетные боеприпасы.

До этого Кулемзин сообщил, что здание Донецкого университета экономики и торговли загорелось в результате обстрела со стороны украинской армии. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью кассетных боеприпасов.