Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Забайкальском крае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины из-за нападения собак, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Забайкальскому краю. Тело женщины с травмами, характерными для укусов животных, было обнаружено утром 15 декабря.

По данным следствия, поздним вечером 14 декабря 68-летняя жительница села Хадакта пострадала от нападения двух собак, которые были без привязи и имеют хозяев. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, установили и допросили владельцев собак, а также односельчан.

Ранее группа депутатов ЛДПР заявила о намерении внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение наказания за выгул опасных пород собак без поводка и ошейника. В случае признания вины с хозяев животных взыщут от одной до трех тысяч рублей. Депутаты отмечают, что в 2022 году было зафиксировано более 42 тысяч случаев нападения собак на людей. По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, законопроект будет внесен в Госдуму после получения отзыва правительства РФ.

Как рассказал заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в ближайшее время власти планируют ввести административную ответственность за укусы любых собак, а не только опасных пород. Размер штрафа в данном случае может достигать 200 тысяч рублей.