Украинский дрон атаковал дом и убил пенсионерку в ЛНР

Фото: МО Украины

Пожилая женщина погибла в городе Зимогорье Славяносербского района Луганской Народной Республики, ее 22-летний внук получил ранение в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по их частному дому, говорится в Telegram-канале правительства ЛНР. Трагедия произошла вечером 31 января. Глава республиканского Минздрава Наталия Пащенко уточнила, что мужчина от госпитализации отказался.

Поздно вечером 31 января в результате удара беспилотника ВСУ был частично разрушен жилой дом в Зимогорье Славяносербского района, сообщили в военной комендатуре. Пожилая женщина, проживавшая в доме, погибла на месте, — говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник влетел в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк, два человека погибли, еще один находившийся в авто получил ранения. Мэр Горловки Иван Приходько призвал жителей ДНР быть предельно осторожными и напомнил, что «враг не дремлет».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что 31 января ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 54 боеприпаса калибра 152 и 155 мм, в число которых входят и кассетные боеприпасы, а также применили дроны-камикадзе. Под огонь противника попали Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, уточнил глава региона.