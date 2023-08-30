Пенсионерка ответит за угрозы топором сотруднице полиции

В городе Устюжне Вологодской области в суд передано дело против местной 71-летней женщины, которая, будучи пьяной, угрожала топором сотруднице полиции. Пенсионерке инкриминируют статью УК о насилии в отношении представителя власти, сообщает управление СКР региона.

71-летняя женщина, находясь по месту жительства в состоянии опьянения, учинила конфликт с полицейскими, которые проводили разбирательство по сообщениям о происшествиях в ее квартире. При этом хозяйка, высказав угрозу расправой, вооружилась топором и вынудила женщину-участковую уполномоченную выйти на улицу, — сообщает Следком.

Инцидент произошел в июне 2023 года. По вменяемой статье женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В августе сообщалось, что в Ставропольском крае 31-летний мужчина украл из магазина ящик с 14 бутылками водки и подрался с сотрудниками полиции при задержании. Злоумышленник дважды ударил по голове одного из стражей порядка, бутылка при этом разбилась. После этого он атаковал второго полицейского. В результате один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану предплечья, а второй — резаную рану руки. Полицейские были госпитализированы с травмами, а злоумышленник задержан.