Пенсионерка облила зеленкой «коварную обольстительницу» в Севастополе Появилось видео с пенсионеркой из Севастополя, облившей зеленкой продавщицу

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Появилось видео с пенсионеркой из Севастополя, которая облила зеленкой продавщицу местного хозяйственного магазина, подозреваемую в связи с ее женатым сыном. На представленных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как нарушительница пытается пробить голову женщине кирпичом. Однако достичь цели ей не удалось.

Это что такое, у него трое детей, ты что, не понимаешь, что ли? — кричит пенсионерка на продавщицу.

По данным источника, нападавшая решила, что продавщица уводит ее сына из семьи. Женщина попыталась объяснить, что замужем и ни с кем не гуляет. Пенсионерку этот аргумент не убедил, и она продолжила скандал на улице, где и нашла кирпич.

Ранее 83-летней жительнице Козинки в Белгородской области выдали огнетушитель для борьбы с последствиями атак дронов Вооруженных сил Украины. На опубликованном видео пенсионерка в голубом платочке с трудом держит предмет. Очевидица отметила, что баба Шура «будет лазить по крыше и бегать по соседям тушить дома».

В Петербурге подросток испытал купленный пистолет на пенсионере, который проходил мимо. 70-летний мужчина сообщил, что выстрел пришелся в плечо. Инцидент произошел в Столярном переулке.