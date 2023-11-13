Пенсионерка из Перми попала под самосвал и отделалась испугом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Перми попала под самосвал на пешеходном переходе на улице Стахановской, сообщило городское управление МВД РИА Новости. Женщине была оказана разовая медицинская помощь, она отделалась небольшим испугом. По факту произошедшего проводится проверка.

В результате автоаварии пешеходу — женщине 1955 года рождения — оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах пенсионерка переходит улицу по зебре, где ее сбивает самосвал. Далее большегруз проезжает еще немного и останавливается. Упавшая пенсионерка встает с дороги, к обочине ее отводят прохожие. По предварительной информации, женщина попала в межколесное пространство и умело сгруппировалась, что и позволило ей уцелеть.

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