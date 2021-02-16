Пенсионерка из Новосибирска загадочно исчезла из своей квартиры

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Знакомые одинокой 74-летней пенсионерки из Новосибирска Тамары Кононовой написали заявление в полицию после её таинственного исчезновения из собственной квартиры. По их мнению, к этому может быть причастна племянница Кононовой, претендующая на её жилплощадь.

После смерти мужа пожилая женщина проживала в квартире одна. Она нуждалась в помощи социального работника, поэтому по быту ей помогал сын близкой подруги, он привозил ей продукты и лекарства, Кононова всегда была с ним на связи. Но 12 февраля она внезапно перестала брать трубку. По словам соседей, они видели, как пенсионерку выводили из подъезда незнакомые люди.

Известно, что Кононова является единственной владелицей двухкомнатной квартиры в Новосибирске. Она составила завещание на двоюродную племянницу, но позже передумала, и переписала документ. Как рассказал «КП-Новосибирск» Владимир Притьмов, тот самый сын подруги Кононовой, она передумала после того, как ей в первый раз удалось выбраться из «плена».

Как рассказала Потьмову пенсионерка, в декабре прошлого года она упала на улице, и ей помогли подняться две незнакомые женщины. После того она очутилась вместе с 10-15 другими пенсионерами в квартире, где им давали какие-то таблетки, из-за которых постоянно хотелось спать. Спустя два с половиной месяца она перестала принимать препараты и ей удалось выбраться из квартиры и вернуться домой.

После этого Притьмов постоянно поддерживал с Кононовой связь, привозил ей необходимые продукты. Но вскоре она снова перестала брать трубку. Тогда мужчина написал заявление в полицию и вместе с участковым отправился в квартиру, где живёт двоюродная сестра пенсионерки.

Мы приехали, и буквально через 5 минут на пороге появилась племянница, которая уже не наследница. Она была настроена агрессивно, сказала, что не знает, где находится родственница. В той квартире Тамары Григорьевны и в самом деле не было, — рассказал Притьмов.

В отделе ему удалось дозвониться до Кононовой, на заднем плане были слышны голоса и неясные шумы. Пенсионерка успела сказать только: «Меня забрали. Мне нужна помощь», после чего стало ясно, что трубку у неё отобрали. После этого Притьмов дозвониться до женщины не смог.

За прошедшие выходные установить местонахождение Кононовой не удалось. В региональном ГУ МВД подтвердили, что приняли заявление от знакомых пенсионерки.

Как сообщал NEWS.ru, в США пятидесятилетний мужчина зашёл в собственную квартиру и исчез. О его местонахождении ничего не известно уже больше месяца. В настоящее время поисками мужчины занимается полиция.