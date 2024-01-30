Пенсионерка угодила за решетку за кражу в храме В Курской области пенсионерка украла телефон в храме и попала под суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Кореневского района Курской области признана виновной в краже телефона за 3600 рублей у прихожанина храма в поселке Коренево. Пенсионерка с учетом смягчающих обстоятельств получила 6 месяцев лишения свободы, отмечает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным пресс-службы, в ноябре 2023 года 68-летняя местная жительница заметила в притворе храма чью-то куртку, лежащую на скамейке, а вокруг никого не было. Тогда женщина осмотрела карманы верхней одежды и обнаружила телефон. Пенсионерка взяла его себе и скрылась с места происшествия, уточняется в сообщении.

Пострадавший вскоре обратился в полицию с заявлением, отметив, что материальный ущерб составил 3600 рублей. Подозреваемую вычислили и задержали. На суде пенсионерка признала свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств — возмещение ущерба и возраст — суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

В Иркутской области ранее задержали местного жителя, укравшего икону из храма Спаса Нерукотворного Образа. На допросе злоумышленник заявил, что пошел на преступление ради денег на горячительные напитки.