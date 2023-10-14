Пенсионерка лишилась 900 тысяч рублей из-за чужих покупок на Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка из Подмосковья лишилась около 900 тысяч рублей из-за покупок в интернет-магазине Wildberries, которые она не совершала, сообщает Telegram-канал SHOT. Под подозрение попала сиделка, которая могла совершить покупки, используя банковскую карту, которую для пожилой женщины открыл зять.

Зять 73-летней потерпевшей открыл на ее имя банковскую карту, которую держал при себе. Ежемесячные поступления на нее от процентов с вклада составляли 230 тысяч рублей. В какой-то момент зять женщины обнаружил, что с карты единовременно исчезло 887 тысяч рублей за товары в Wildberries, которые члены его семьи не приобретали. Мужчина обратился в полицию. Под подозрение попала сиделка, которую родственники наняли для ухода за пенсионеркой. Молодую женщину опрашивают.

Ранее 14-летний подросток в Красноярском крае устроился посыльным к телефонным мошенникам и обокрал пенсионерок почти на 300 тысяч рублей. Школьник нашел работу по объявлению в интернете. По словам сотрудников полиции, аферисты обманули пожилых женщин по известной схеме с якобы попавшим в ДТП родственником. Подростка могут поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В подмосковном Дмитрове сотрудница интернет-магазина Wildberries украла у компании товаров на сумму 4,4 млн рублей. Женщина в течение трех месяцев выписывала с левых аккаунтов дорогие товары, оформляла на них возвраты и оставляла себе.