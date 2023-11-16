Пенсионерка бросила коктейль Молотова в военкомат в Самарской области SHOT: пожилую жительницу Самарской области задержали за поджог военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Жигулевске Самарской области задержали 67-летнюю пенсионерку, бросившую в здание военкомата коктейль Молотова, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, на допросе пожилая женщина объяснила, что ее вынудили пойти на такой шаг мошенники. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, инцидент произошел около 18:00 накануне, 15 ноября. По сведениям канала, бутылка с зажигательной смесью, брошенная пенсионеркой, задела лишь двери военкомата — площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Пожар удалось оперативно потушить.

Канал сообщает, что поджигательницу задержали. По его данным, на допросе женщина сказала, что ей позвонили и убедили в том, что в здании военкомата хранятся документы на принадлежащую ей недвижимость. Злоумышленники убедили жертву, что с помощью поджога ей удастся сохранить свою квартиру. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что здание военного комиссариата в Подольске снова пытались поджечь спустя несколько часов после первой попытки, когда 53-летняя женщина бросила коктейль Молотова в здание военкомата. Бутылку с зажигательной смесью бросил 66-летний мужчина.