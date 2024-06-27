Пенсионер угодил в смертельную ловушку на своем огороде Под Петербургом пенсионера засосало на огороде в трясину

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В поселке Металлострой под Санкт-Петербургом 84-летний пенсионер с утра пошел проверять грядки на своем огороде и провалился в трясину, сообщает «Фонтанка». Самостоятельно выбраться из этой ловушки он не смог, а помощь подоспела только ближе к ночи.

По данным издания, петербуржца доставили в реанимацию НИИ имени Джанелидзе. У него диагностировали общее переохлаждение и синдром сдавливания нижних конечностей.

В мае в Набережных Челнах пенсионера оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что он, будучи лишенным водительских прав, решил довезти до дачи рассаду за рулем машины. Мужчине назначили минимальный штраф за повторное нарушение запрета на управление автомобилем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Путилково жители пожаловались на работника круглосуточного магазина, который решил сделать огород прямо у входа в торговую точку. Мужчина не первый раз использует общественный газон для реализации собственных нужд. Предприниматель перепахал часть газона между зданием и дорогой, а после высадил там картошку, рассчитывая на урожай в 10–15 кг.