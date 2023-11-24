Худрук пермского ансамбля стал жертвой мошенников и пошел жечь военкомат Пенсионера задержали за попытку поджога военкомата в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми задержали 82-летнего пенсионера, который пытался поджечь здание военкомата, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчину убедили пойти на такой шаг мошенники.

Инцидент произошел 23 ноября. Пенсионер, являющийся художественным руководителем ансамбля народного пения, вечером пришел к зданию комиссариата и бросил бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не произошло, поскольку она отскочила в снег. После этого мужчина был задержан участковым.

По информации канала, некоторое время назад пенсионеру позвонил человек, который представился следователем и заявил, что на его имя оформлены кредиты на общую сумму 1,85 млн рублей. Для «списания» этих кредитов мошенник потребовал от пенсионера выполнить его инструкции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд на два месяца арестовал 74-летнюю пенсионерку по делу о поджоге военкомата. После задержания она заявила на допросе, что ее вынудили сделать это мошенники. Они убедили женщину, что этот поступок поможет ей спасти свою квартиру.

В Калининградской области 50-летняя повар детского сада подожгла здание местного военного комиссариата. По предварительным данным, ее также склонили к поджогу мошенники, предложившие таким образом избавиться от кредитов.