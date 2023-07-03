Пенсионера в Тюмени отхлестали веревкой за замечание о громкой музыке

Жители Тюмени отхлестали веревкой и ударили кулаком местного пенсионера за замечание о громкой музыке, сообщает Telegram-канал «Тюмень №1» со ссылкой на очевидцев. По их словам, пожилой мужчина упал на землю, после чего к нему на помощь вышли жильцы стоящего рядом дома.

Как рассказали участники потасовки, пенсионер требовал выключить музыку в очень грубой манере, после чего вышел к ним навстречу с ножом. По словам одного из мужчин, он получил легкий удар ножом по коже, после этого компания принялась усмирять пенсионера.

Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга мужчина избил подростков школьного возраста, отдыхавших рядом с его домом. Причиной конфликта стала громкая музыка из колонки. По словам свидетельницы, в избиении также принимала участие его жена, а сам мужчина угрожал подросткам оружием. Против нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Нижегородской области группа мужчин с битами напала на подростков. Нападавшие сказали, что таким образом они хотели проучить ребят, поскольку они избивали случайных прохожих и хамили старшим. Семеро мужчин накинулись на компанию подростков, когда те сидели в беседке. Они наносили удары битой по голове и рукам, в результате драки ранения получили три человека.