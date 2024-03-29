Пенсионер отправился в колонию за похищение отвергнувшей его женщины В Хабаровске пенсионер получил 7 лет колонии за похищение отказавшей ему женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из поселка Солнечный в Хабаровском крае проведет семь лет в колонии особого режима за похищение отвергнувшей его женщины, сообщает региональная прокуратура о решении Солнечного районного суда. Будучи пьяным, 61-летний мужчина потребовал от женщины пройти к нему домой. При этом он угрожал ей ножом. Пресечь действия насильника смогли встретившиеся на пути местные жители.

В августе 2023 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на похищение 36-летней местной жительницы, которая отвергла его, проследовал в подсобное помещение по месту ее работы. Получив отказ на предложение поговорить, мужчина обхватил шею потерпевшей и приставил к ней нож. Затем, угрожая убийством, высказал требование пойти к нему домой, — сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в городе Усть-Куте Иркутской области в июне 33-летний местный житель похитил 20-летнюю девушку и на протяжении нескольких часов издевался над ней. Сначала мужчина вывез жертву на берег реки, где принуждал покончить с собой, а после увез в квартиру, где продолжил избивать. Лишь на следующий день после похищения девушка смогла сообщить о произошедшем. Ее освободили, а мужчина был задержан.