Пенсионера на северо-востоке Москвы зарезала его 16-летняя внучка В отношении 16-ти летней девушки расследуется уголовное дело по делу об убийстве дедушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали 16-ти летнюю девушку по обвинению в убийстве своего 85-летнего дедушки на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК России. По данным следователей, преступление произошло вечером 31 августа в квартире жилого дома на улице Радужная.

Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что тело 85-летнего мужчины было обнаружено с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области головы и туловища.

Во время допроса девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве. Также обвиняемая указала на орудие преступления.

В ведомстве также сообщили, что расследование по уголовному делу продолжается. Следствие продолжает собирать данные для закрепления доказательной базы, чтобы в ближайшее время ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на северо-востоке Москвы убили 85-летнего пенсионера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.