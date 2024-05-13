Пенсионер-зоозащитник залил перцовкой отца с ребенком после нападения собак Зоозащитник пойдет под суд за атаку на мужчину, на которого напали собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратове 69-летний местный житель распылил газовый баллончик в сторону 53-летнего мужчины и его сына, сообщает пресс-служба УМВД региона. До этого на мальчика с отцом напали дворовые собаки. Пострадавший получил повреждения в виде химического ожога роговицы.

Потерпевший рассказал, что встречал сына из школы и в этот момент на улице на них напала стая собак. Он стал их отгонять, однако за бездомных животных вступился прохожий. Как оказалось, это был житель соседнего дома, который подкармливал собак, — рассказали в полиции.

Против пенсионера возбудили дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в городе Темрюке Краснодарского края собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу. Девочка находится под наблюдением врачей. Животное напало на школьницу, когда она начала кормить псов. Девочка попыталась подвинуть собаку, чтобы насыпать корм и другому псу. В этот момент собака напала на хозяйку. Она укусила девочку за ногу и повалила на пол.