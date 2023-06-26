Россиянин умер, опохмелившись настойкой чемерицы SHOT: житель Иркутской области умер, опохмелившись настойкой чемерицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Иркутской области умер после того, как опохмелился настойкой чемерицы из местной ветеринарной аптеки, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По информации канала, также в больницу после употребления раствора попал друг погибшего, его удалось спасти. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным «SHOT Проверка», тело 56-летнего мужчины обнаружили 25 июня в его собственной квартире в поселке Усть-Ордынский Иркутской области. Пострадавшего друга также забирали оттуда несколькими часами ранее. Он признался, что друзья решили опохмелиться после субботнего вечера, однако денег хватило только на чемеричную настойку. После приема раствора им обоим стало плохо, и они вызвали скорую.

Настойка чемерицы обычно назначается жвачным животным в качестве рвотного средства.

Ранее в одной из московских школ несколько учеников отравились антисептиком, попавшим в кулер с питьевой водой. Трое пострадавших детей были доставлены в больницу. В общей сложности недомогание почувствовали около 10 детей.

До этого сообщалось, что в Московской области несколько человек отравились после проведения дезинсекции тараканов в местном ТЦ. За помощью к медикам обратились шесть человек. В том числе один ребенок, который едва не умер от отека Квинке.