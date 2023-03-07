Петербургского пенсионера подозревают в многолетнем совращении школьниц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция подозревает 64-летнего мужчину в нескольких эпизодах совращения школьниц, сообщает 78.ru. Расследование дела началось после того, как одна из жертв пенсионера рассказала о надругательствах над ней отчиму.

Инцидент с последней девочкой произошел во дворе на улице Кустодиева. 16-летняя школьница шла домой из школы, когда ей навстречу внезапно вышел пожилой мужчина. Подросток не сразу рассказала семье о произошедшем, однако сразу после ее признания отчим обратился в полицию.

Полицейские предположили, что пенсионер может быть причастен к изнасилованиям двух детей 2008 и 2007 годов рождения. Мужчину задержали у дома № 56 на проспекте Луначарского и доставили в отдел полиции. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее на одном из хуторов в Ростовской области 14-летний мальчик едва не стал жертвой домогательств со стороны соседа, который подкараулил его около дома. Злоумышленник встретил школьника, когда тот возвращался вечером домой, и стал приставать к нему. Мальчик сумел оттолкнуть мужчину и сбежать. Мать подростка, выслушав рассказ сына, обратилась в полицию.