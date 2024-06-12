Пенсионер «подкормил» ртутью газон во дворе многоквартирного дома СК: в Ижевске пенсионер разлил ртуть во дворе многоквартирного дома

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В Ижевске 70-летний местный житель допустил розлив ртути из банки в своей квартире и во дворе дома, сообщает СК России по Удмуртии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 11 июня 2024 года 70-летний житель Ижевска решил выбросить хранившуюся дома в стеклянной банке ртуть, которую он ранее принес домой с места работы. При этом мужчина допустил разлив ртути в своей квартире и на придомовой территории на улице Ворошилова, — говорится в сообщении СК.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что на место происшествия выехали экстренные службы для демеркуризации подъезда (организация сбора разлитого вещества). На время проведения работ жителям дома организовали пункт временного размещения.

Ранее 43-летний житель поселка Монино городского округа Щелково выпил три литра пива и засунул градусник в рот, откусив кончик и проглотив немного жидкого металла. После этого россиянин рассказал матери о произошедшем, женщина вызвала скорую помощь. Пациенту сделали промывание желудка в квартире, а затем его госпитализировали. Мужчина не смог объяснить причины своего поступка.