Пенсионер охотился с ружьем на соседей и полицейских Открывшего стрельбу по полицейским задержали под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Октябрьском в Новосибирской области задержали 61-летнего мужчину, который угрожал ружьем соседке, а потом стрелял в полицейских, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Стрелок по силовикам не попал, а потом сопротивлялся при задержании.

Мужчина гулял по подъезду с ружьем и столкнулся с соседкой. Встретив женщину, он начал в нее целиться и грозился убить. Соседке удалось сбежать, она вызвала полицию. Однако мужчина заперся в своей квартире. Когда к нему в дверь начали стучать полицейские, он приоткрыл дверь и начал стрелять в сторону правоохранителей, — рассказал источник.

По словам одной из очевидец, «брали» пенсионера долго. После того, как он выстрелил в полицейских, мужчина снова заперся в квартире.

Ранее в Иркутской пенсионер вышел во двор с ружьем и выстрелил в легковой автомобиль, чтобы припугнуть шумящую молодежь. 17-летний подросток в ответ налетел на мужчину, отнял у него оружие и выстрелил в ногу. Пенсионер скончался от кровопотери до прибытия скорой помощи.