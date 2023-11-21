Пенсионер не смог открыть входную дверь и решил выйти на улицу через балкон МЧС и внук спасли повисшего на балконе многоэтажки 82-летнего уфимца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уфимские сотрудники МЧС спасли 82-летнего пенсионера, который повис на балконе многоэтажного дома, сообщает Mash Batash. До приезда специалистов дедушке не давал упасть внук. Отмечается, что таким опасным для жизни способом пожилой мужчина хотел выйти из запертой квартиры.

По данным Telegram-канала, пожилому мужчине не удалось открыть входную дверь и он решил выйти на улицу через балкон третьего этажа. Пенсионер, не рассчитав сил, повис за перегородкой, это заметил его внук и удержал родственника.

Проходящая мимо женщина позвонила по тревожному номеру и вызвала спасателей. Специалисты поднялись по лестнице и достали пострадавшего.

Ранее спасатели и правоохранители больше часа пытались поймать жителя Орска, который ходил по карнизу дома и бегал по электропроводам. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина идет по проводам из пятиэтажки в соседний двухэтажный дом. Позже выяснилось, что нарушитель порядка был под воздействием запрещенных веществ.

В начале ноября жители двора в Северодвинске заметили свисавшего между балконами ребенка и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место специалисты установили, что это полноразмерная детская кукла. Инцидентом заинтересовались правоохранители.