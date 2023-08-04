Пенсионер из Петербурга оформил кредит и перевел мошенникам 8,5 млн рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Пенсионер из Кировского района Санкт-Петербурга оформил кредит на 8,5 млн рублей, следуя инструкции мошенников, сообщил МК.RU. Мужчина перевел средства на «безопасный счет», после чего понял, что его обманули.

В правоохранительных органах пенсионер рассказал, что ему позвонили с неизвестного номера. Мошенник представился полицейским и объяснил россиянину, что на него пытались оформить кредит. В качестве выхода из сложившейся ситуации он предложил пожилому петербуржцу взять заем на себя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обманули 62-летнюю жительницу Москвы на 565 тысяч рублей. Они предложили женщине купить иностранные акции, заявив, что при их перепродаже 20% от выручки пойдут на нужды участников спецоперации.

После того как женщина взяла кредит и перевела злоумышленникам деньги, они объяснили ей, что в процессе покупки ценных бумаг произошел сбой. Для повторного приобретения акций они предложили ей перевести ту же сумму на счет. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Пожилая жительница Санкт-Петербурга тем временем выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенников. Женщину убедили, что она участвует в поимке преступника.