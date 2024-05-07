Пенсионер из Курской области нашел опасный «гостинец» от ВСУ Mash: ракету «Ольха» ВСУ с кассетными боеприпасами нашли в Курской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Неразорвавшуюся украинскую ракету «Ольха» с кассетными боеприпасами обнаружил пенсионер в Курской области, сообщил Telegram-канал Mash. Снаряд торчал из земли в городе Дмитриеве.

Пенсионер сделал опасную находку 5 мая. По его мнению, ракета осталась после обстрела, который еще зимой провели атаковавшие город украинские военные. Скоро находку разминируют, уточнили в канале.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По данным ведомства, над регионом были поражены две ракеты.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, которые перевозили сотрудников свиноводческого комплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли семь мирных жителей, сообщил Гладков. Он принес соболезнования жителям в связи с трагедией. Число пострадавших в результате атаки дронами достигло 42 человек. Трое из них — дети.