Пенсионер ехал в Хабаровск на машине, набитой взрывчаткой SHOT: сотрудники ГИБДД остановили пенсионера с 2,5 кг взрывчатки в машине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили на 777-м км трассы М7 «Волга» пенсионера, в чьем автомобиле оказалось большое количество взрывчатки. По информации канала, мужчина ехал из Москвы в родной Хабаровск. В публикации уточняется, что его остановили для проверки документов, однако один из сотрудников заметил в сумке цилиндрический предмет.

По данным SHOT, продолжив осматривать машину, он нашел еще несколько зарядов взрывчатого вещества в багажнике, салоне и под сиденьями. Канал отметил, что приблизительный вес СВУ составлял 2,5 кг. По информации канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», в настоящий момент с ним работают следователи.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотный летательный аппарат с 20 килограммами взрывчатки. По его данным, БПЛА с оторванным крылом был найден накануне утром сотрудником предприятия, который проводил обход территории. Предполагается, что беспилотник был произведен на территории Италии. Минобороны не комментировало эту информацию.