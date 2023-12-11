Минздрав озаботился безопасностью медработников после инцидента с удушением Минздрав прорабатывает вопрос применения медработниками видеорегистраторов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время ведется проработка проекта регламента, согласно которому медицинские работники смогут использовать видеорегистраторы, сообщили изданию «Подъем» в Минздраве Алтайского края. Решение было принято после инцидента, в ходе которого пострадала медсестра. Пенсионер накинулся на нее через приемное окно, начал душить, а потом вырвал клок волос.

Работнику оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, медработникам предоставлено право обратиться за бесплатной юридической помощью. Проблема безопасности медработников находится на постоянном контроле министерства. В настоящее время прорабатывается проект регламента применения сотрудниками скорой помощи персональных видеорегистраторов, — сообщили в областном Минздраве.

По информации издания, инцидент произошел еще в начале октября, проверка случившегося ведется до сих пор. Девушка призналась, что после нападения она была «морально растоптана». По ее словам, полиция не отреагировала на заявление из-за «недостаточных побоев». В правоохранительных органах при этом сообщили, что расследование ведется.

Ранее сообщалось, что мужчина вонзил нож в глаз сотрудника комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга. Причиной конфликта могла стать ревность нападавшего, который подозревал работника в связях со своей женой.