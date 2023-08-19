Пьеха и Крид вызвали давку в центре Нижнего Новгорода В центре Нижнего Новгорода произошла давка из-за концерта

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Егор Крид

В центре Нижнего Новгорода на выходе с площади Минина, где проходил концерт Егора Крида и Стаса Пьехи в честь дня города, образовалась жуткая давка, сообщил Telegram-канал сайта NN.RU со ссылкой на подписчиков. Многим людям стало плохо.

Жесткая давка возле заборов. Людям плохо. Выпускать людей отказываются. Люди падают в обморок, — сообщил один из очевидцев.

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