Мужчину застукали за совершением «развратных действий» около детсада «78»: житель Петербурга совершал действия развратного характера около детсада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на 34-летнего мужчину, который, по ее словам, совершал действия развратного характера около детского сада и школы на бульваре Новаторов, передает «78». Позднее подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Сразу после этого на него поступила еще одна жалоба.

По информации канала, в полицию позвонила женщина, проживающая на улице Подводника Кузьмина. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь видела, как мужчина вновь совершал «действия сексуального характера» около школы. В настоящий момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители также выяснили, что мужчина уже был судим по одной из статей, связанных с наркотическими веществами.

Ранее сообщалось, что осужденным за педофилию планируют запретить находиться в местах скопления детей. Согласно тексту законопроекта, МВД предложило запретить таким гражданам посещать школы, лагеря, детские сады, а также спортивные и игровые площадки. Исключение будет действовать только в том случае, когда указанное лицо сопровождает ребенка в одно из таких мест.