Педофила задержали за съемки с 10-летней девочкой Педофил из Торжка распространял видео в Сети и попался в руки полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Торжке Тверской области сотрудники полиции задержали 45-летнего слесаря, которого подозревают в съемках порнографического видео с 10-летней девочкой, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что видеозаписи в Сети мужчина распространял в мае текущего года.

Полиция задержала мужчину после проверки. Дома у него изъяли два смартфона, ноутбук и флешку. Свою причастность к преступлению он отрицает. Ему инкриминируют статью «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». По этому обвинению ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали пенсионера, который на полгода спрятался в машине, после того как его поймали на растлении ребенка. Так мужчина пытался избежать уголовного преследования. Полгода назад пятилетняя внучка его сожительницы рассказала, что мужчина трогал ее за половые органы, после чего женщина прогнала пенсионера из дома, передает канал. С тех пор мужчина скрывался в своей «Газели». Все это время он думал, что находится в розыске, хотя пенсионерка не писала на него заявление. За поиски педофила взялись после того, как к следователям обратился отец пострадавшей девочки. Водителя задержали на следующий день.