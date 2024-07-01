Педофила из соцсетей приговорили к 21 году колонии строгого режима В Рязани приговорили к колонии педофила, пристававшего к детям в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани приговорили к 21 году колонии педофила, который приставал к детям в социальных сетях, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Рязанский областной суд. Жертвами мужчины стали дети от 12 до 14 лет.

По данным издания, педофил знакомился с детьми в социальных сетях и представлялся им подростком или девушкой. После этого он уговаривал или шантажировал детей, чтобы те отправляли ему снимки интимного характера.

Мужчина совершил пять преступлений сексуального характера против детей младше 14 лет с использованием их беспомощного состояния и делал фотографии в целях изготовления и распространения порнографии в отношении 11 потерпевших младше 14 лет. Также он совершал развратные действия без применения насилия в отношении семи детей в возрасте до 14 лет.

Рязанский областной суд приговорил мужчину к 21 году колонии строгого режима и дополнительному ограничению свободы на два года. Кроме того, ему на девять лет запретили заниматься любой деятельностью, которая связана с детьми.

Ранее в Калужской области суд в городе Людиново приговорил уроженца Таджикистана к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Мужчина надругался над ребенком в конце февраля текущего года.