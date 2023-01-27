Педофил-рецидивист из Омска получил 20 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Омска приговорили к 20 годам тюремного заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее мужчина уже был судим за педофилию и отбыл девятилетний срок в колонии.

Новые насильственные действия он совершал в течение 2020-2021 годов. Кроме того, педофил снимал происходящее на камеру.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также ему на срок 10 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей. Помимо этого, суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера. Он будет наблюдаться и лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

По данным РИА Новости, осужденный совершал насилие в отношении своего племянника.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Омска на протяжении двух лет насиловал трех малолетних детей — пятилетнюю дочь и двух ее младших братьев. О зверствах отца узнала старшая 19-летняя дочь и в октябре 2022 года обратилась в правоохранительные органы. На тот момент дети уже были изъяты органами опеки, но по причине алкогольной зависимости родителей, а не из-за надругательств со стороны обвиняемого.

Также стало известно, что в Ленинградской области при попытке сбежать от полицейских погиб известный психолог, обвиняемый в педофилии. Основатель Института биосенсорной психологии сорвался с крыши и упал с высоты четырехэтажного дома.