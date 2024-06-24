Педофил отстреливался и пытался уплыть от полиции по озеру В Первоуральске домогавшийся школьницы мужчина пытался сбежать от полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Первоуральске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в намерении вступить в интимную связь с 12-летней девочкой, передает «4 канал» со ссылкой на отца школьницы. Подозреваемый оказал активное сопротивление при задержании. Поймать его удалось лишь при попытке уйти от погони вплавь, вдоль озера. Несовершеннолетняя рассказала отцу, что в мессенджере ей начал писать некий «Игорь Николаевич» и предлагать встречу. Отец насторожился и решил не пускать дело на самотек.

Дочь показала мне переписку, сначала не придал этому значение. Думаю, сверстники шутят. Однако, как отца меня это зацепило. Я написал товарищам, они посоветовали обратиться к президенту Уральского Родительского комитета. После этого и началась операция. Сегодня дочь чувствует себя уставшей, девочка переживает за полицейского, который пострадал во время задержания, — рассказал отец девочки.

Школьница с разрешением родителей согласилась стать «наживкой» для педофила. Вместе с правоохранителями они организовали встречу с предполагаемым педофилом, рассказывает «Федерал Пресс» со ссылкой на свердловское отделении организации «Русская община».

Увидев сотрудников полиции, педофил выполнил непредсказуемый маневр. Словно в голливудских блокбастерах, он совершил наезд на правоохранителя, развернулся и умчался, — рассказали в «Русской общине».

Ранее в Санкт-Петербурге юноши общались в соцсетях с предполагаемым педофилом, а потом задержали его и передали полиции. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов.