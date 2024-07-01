Педиатр допустила школьника к эстафете и отправилась под суд В Севастополе педиатр признана виновной в смерти школьника по неосторожности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врач-педиатр из Севастополя признана виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК. Она выдала разрешение 15-летнему подростку на участие в соревнованиях, зная о наличии у него заболевания сердца и ограничений по физнагрузке. Юноше стало плохо днем 28 марта во время бега на школьном стадионе, его доставили в больницу, где он и скончался.

Обвиняемая признана виновной в причинении смерти по неосторожности 15-летнему юноше вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профессиональных обязанностей, — говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно сосудистой недостаточностью. Обвиняемой назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность сроком на два года.

Ранее сообщалось о смерти студента первого курса бакалавриата МГУ имени Ломоносова Александра Калимулина. О смерти юноши вуз сообщил на своем сайте, отмечается, что его не стало 29 июня. В сообщении уточняется, что парень был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве. Калимулин занимался музыкой и игрой на барабанах, а также увлекался спортом. Причина смерти не уточняется.