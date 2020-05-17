Педагогов Челябинской области заставляют регистрироваться на праймериз ЕР

Сотрудники образовательных учреждений города Верхнеуральска в Челябинской области пожаловались на то, что их заставляют регистрироваться на праймериз «Единой России» перед выборами в Заксобрание региона.
В частности, директор одной из местных школ разместила в в соцсети «ВКонтакте» голосовое сообщение, в котором перечислила фамилии педагогов, не зарегистрировавшихся на предварительном голосовании, и предложила им сделать это в период карантина.
В чате другого образовательного учреждения, появился скрин обращения к учителям, в котором их просят отчитаться о регистрации на праймериз,
Некоторое время назад на аналогичную ситуацию пожаловались педагоги из Магнитогорска.
Ранее NEWS.ru писал, что внутрипартийные праймериз ЕР оказались крайне непопулярны. Согласно данным официального сайта предварительного голосования, в процедуре отбора на выборы в сентябре готовы принять участие менее шести тысяч человек.
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