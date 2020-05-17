Педагогов Челябинской области заставляют регистрироваться на праймериз ЕР

https://static.news.ru/photo/b2786306-98d7-11ea-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники образовательных учреждений города Верхнеуральска в Челябинской области пожаловались на то, что их заставляют регистрироваться на праймериз «Единой России» перед выборами в Заксобрание региона.

В частности, директор одной из местных школ разместила в в соцсети «ВКонтакте» голосовое сообщение, в котором перечислила фамилии педагогов, не зарегистрировавшихся на предварительном голосовании, и предложила им сделать это в период карантина.

В чате другого образовательного учреждения, появился скрин обращения к учителям, в котором их просят отчитаться о регистрации на праймериз, сообщает Znak.com.

Некоторое время назад на аналогичную ситуацию пожаловались педагоги из Магнитогорска.

Ранее NEWS.ru писал, что внутрипартийные праймериз ЕР оказались крайне непопулярны. Согласно данным официального сайта предварительного голосования, в процедуре отбора на выборы в сентябре готовы принять участие менее шести тысяч человек.

