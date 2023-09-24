Педагог в Ленобласти пошла в туалет и нашла оружие с патронами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области женщина обнаружила на дачном участке два пистолета и около 300 незарегистрированных патронов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, оружие и боеприпасы лежали у входа в дачный туалет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным SHOT, 32-летняя преподавательница педагогического университета имени Герцена обнаружила пистолеты с патронами на своем загородном участке в поселке Токсово. Отмечается, что у входа в туалет лежали гладкоствольный модифицированный пистолет, револьвер «Наган» образца 1895 года, а также ящик с 300 патронами. Все оружие было пригодно для стрельбы. В публикации говорится, что участок педагога огорожен металлической проволокой.

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