Педагог ударила школьницу учебником по голове и стала уголовницей В Дербенте суд накажет учителя за удар учебником школьнице по голове

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В Дербенте прокуратура направила в суд материалы дела против учительницы из поселка Белиджи, которая ударила семиклассницу на одном из уроков, передает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Педагога будут судить по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщина ударила ребенка книгой по голове и указкой по плечу.

По версии обвинения, в апреле 2024 года женщина, будучи учительницей, на уроке в здании общеобразовательной школы в п. Белиджи Дербентского района в ходе возникшего конфликта нанесла несовершеннолетней ученице седьмого класса удар учебником по голове и удар деревянной указкой в плечо, причинив физическую боль и телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области учительница в школе поселка Малышева 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его. По словам мальчика, перед этим педагог вывела его из-за парты, чтобы за наказанием наблюдал весь класс. Второклассник поссорился с одноклассницей. Во время выяснения отношений, по словам мальчика, он случайно поцарапал руку девочке.