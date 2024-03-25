Педагог раскрыла подробности о студентке, избитой из-за цвета волос Педагог Охальникова назвала избитую из-за цвета волос девочку неконфликтной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащаяся колледжа, которую избили из-за цвета волос, является неконфликтным и интеллигентным человеком, рассказала в беседе с NEWS.ru ее преподаватель Раиса Охальникова. По словам женщины, студентка никогда бы не позволила себе оскорбления в адрес других. Комментируя поступающие ей угрозы, педагог призналась, что ничего об этом не знает.

Это моя студентка, я куратор группы. Девочка очень хорошая, неконфликтная, интеллигентная и воспитанная. Уверена, она бы не позволила себе оскорбления в адрес молодых людей. Насчет угроз в ее адрес, ничего не могу сказать, она об этом не говорила, — рассказала Охальникова.

Речь идет о происшествии в Красноярском крае. По информации Telegram-канала Baza, молодой человек избил двух студенток из-за коротких стрижек и яркого цвета волос. Обеих госпитализировали с сотрясением мозга. По информации канала, после избиения девочкам угрожали.

Ранее сообщалось, что два жителя Верхней Пышмы в Свердловской области избили незнакомого мужчину, а после совершили незапланированный угон. Во время драки у пострадавшего выпали ключи от машины, чем позднее и воспользовались дебоширы.