Педагог по музыке из Переславля умерла после перелета в Канаду 76.ru: детский педагог Гаврилова из Переславля умерла после перелета в Канаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный детский педагог Елена Гаврилова из Переславля-Залесского скончалась после перелета в Канаду, у 59-летней женщины на трапе в аэропорту прибытия оторвался тромб, пишет издание 76.ru. Женщина с супругом направлялись погостить к дочери и отпраздновать 60-летие, а также Рождество. Гаврилова воспитала несколько поколений юных музыкантов и была награждена благодарственными письмами в Ярославской области, рассказали ее коллеги.

Коллектив Детской школы искусств выражает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям Елены Вячеславовны. Наши боль и скорбь не выразить словами, — сообщили в группе школы во «ВКонтакте».

По данным 76.ru, Гаврилова специально взяла отпуск, чтобы провести время с родными. Трагедия произошла 27 ноября. По словам собеседников изданию, россиянку похоронили в Канаде.

Коллеги скончавшейся отмечают, что одной из ее заслуг стало получение детской школой звания лучшего профильного образовательного учреждения в области. Кроме того, ее ученики становились стипендиатами премий.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов опроверг стереотип, что тромбоз чаще образуется у женщин. По его словам, подобной статистики не выявлено. Он подчеркнул, что риск заработать тромбоз выше у курильщиков и только у тех женщин, которые принимают гормональные контрацептивы.