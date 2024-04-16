Педагог из Краснодара пошла в бизнес и попалась на сбыте военной продукции ФТС: педагог из Краснодара продавала по интернету военную технику в США и Японию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли схему контрабанды военной продукции, организованную педагогом из Краснодара, сообщила пресс-служба ФТС РФ. По их информации, 42-летняя россиянка продавала товары военного назначения в США и Японию через интернет. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Таможенники раскрыли организованную педагогом из Краснодара схему контрабанды военной продукции. 42-летняя россиянка размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения и продавала их в Японию и США, — сказано в сообщении.

В декабре 2021 года оперативники перехватили первую посылку, в которой содержался оптический прицел для крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес». В таможенной декларации россиянка указала, что отправляет за границу сувениры. Спустя три месяца была задержана еще одна посылка с ночным прицелом для снайперской винтовки.

Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали пассажира, который провез в своем багаже элитный алкоголь общей стоимостью 3 млн рублей. Таможенники остановили гражданина Вьетнама, прилетевшего из ОАЭ, когда он проходил «зеленый коридор». В его багаже нашли специальный пенопластовый бокс, в который он упаковал элитный алкоголь.