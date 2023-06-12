Пчелы сорвали вылет самолета из Санкт-Петербурга

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолет авиакомпании Nordwind

В петербургском аэропорту Пулково пчелы сорвали вылет самолета, сообщает Telegram-канал «112». Насекомые облепили трап, подвезенный к лайнеру авиакомпании Nordwind, который должен был совершить рейс в Казань.

Пассажиры из-за роя так и не поднялись на борт. Работники аэропорта Пулково приняли решение отложить вылет, поскольку в таких условиях было опасно запускать пассажиров. Рейс до Москвы задержали по той же причине.

РЕН ТВ пишет, что борт перепарковали в другую часть аэродрома, чтобы избавиться от насекомых.

В пресс-службе авиагавани сообщили Lenta.ru, что аэропорт работает в штатном режиме. Возможные задержки там объяснили поздним прибытием воздушных судов в аэропорт.

Ранее в аэропорту Кадалы в Чите собаки выбежали на взлетно-посадочную полосу и помешали приземлиться пассажирскому самолету. Пилотам Ан-2 пришлось уйти на второй круг, чтобы посадить воздушное судно. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого самолет ATR-72 авиакомпании Utair, совершавший рейс из Барнаула в Тюмень, напротив, не смог подняться в воздух из-за собак на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры были вынуждены дожидаться, пока животные сами покинут ВПП или их разгонят.