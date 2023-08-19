Пчелы атаковали отдыхающих в санатории в Нижнем Новгороде

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Отдыхающие в санатории в Нижнем Новгороде взрослые и дети пострадали от нападения пчел. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.

По сообщениям средств массовой информации, отдыхающие в учреждении почувствовали недомогание в связи с множественными укусами насекомых. Надзорным ведомством поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего, — сообщила прокуратура.

Местные Telegram-каналы Ni Mash и NewsNN сообщили, что насекомые напали на 13 отдыхающих, среди которых семеро детей. Инцидент произошел в санатории «Большая Ельня». Им оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова рассказала, что делать при укусе осы в область гортани. По ее словам, реакция на укус может протекать в виде системной аллергической реакции и анафилактического шока, поэтому, если насекомое попало внутрь организма, это может привести к летальному исходу. рач посоветовала в таком случае промыть желудок, например, «ресторанным» способом и обратиться к врачу. Врач отметила, что в желудочно-кишечном тракте огромное количество сосудов, поэтому, если насекомое с жалом попало в рот, всасывание яда происходит гораздо быстрее.