Павел Астахов и Джанго попали под обстрел в Донбассе

Фото: Соцсети

Павел Астахов

Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный неподалеку от Иверского монастыря в Донецке, заявил в своем Telegram-канале телеведущий Борис Корчевников. По его словам, адвокат и артист везли гуманитарную помощь для местных жителей. В результате обстрела никто не пострадал. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Павел Астахов и Леша Поддубный везли гуманитарную помощь. И по ним стали стрелять. Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли, — пишет Корчевников.

Телеведущий также прикрепил видеозапись после обстрела, на которой Астахов отшучивается словами «Бывает. Бог не выдаст, свинья не съест. Поближе к матушке земле».

Ранее издание Readovka сообщала, что ее военкор Анастасия Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. По данным ее коллег, бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондента с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, где ей и провели операцию. Как писала Readovka, Елсукова получила ранение непосредственно вблизи линии фронта, девушка попала под обстрел вместе с журналистами «Звезды» и Первого канала.

В ноябре прошлого года Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сообщил о гибели в зоне СВО клирика псковского храма князя Александра Невского Александра Цыганова. Он попал под обстрел вместе с протоиереем Васильевым и скончался от полученных ранений. Клирик исполнял «священнический долг по окормлению воинов армии России».