Патрушев сообщил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Крыму наблюдается высокий уровень террористических угроз в связи с проведением специальной военной операции, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, необходимо немедленно устранить пробелы в безопасности, передает РИА Новости.

На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки, — сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности отметил результаты работы на антитеррористическом направлении на полуострове. Он добавил, что спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 12 преступлений террористической направленности, в том числе пресекли деятельность ряда организаций, которые готовили теракты в Крыму.

Также Патрушев подчеркнул, что в республике стало больше фиксироваться преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий, — добавил секретарь совбеза.

Кроме того, Патрушев отметил, что уровень преступности экстремистского толка в Крыму в этом году вырос втрое. Он попросил руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в трех районах региона были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем.