В России создадут территорию опережающего развития для нужд СВО На Дальнем Востоке создадут патриотическую территорию опережающего развития для нужд СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

На Дальнем Востоке планируется создание патриотической территории опережающего развития (ТОР) для нужд участников специальной военной операции на Украине, заявил Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на пресс-подходе в Забайкалье. По его словам для производителей будут созданы «значительные условия», направленные на их поддержку, сообщает «МК в Чите».

Как стало известно изданию, на Дальнем Востоке также появится международная территория опережающего развития. Трутнев отметил, что обе ТОР организуют в тех регионах, которые продемонстрируют наличие нужных мощностей для реализации проектов.

По словам полпреда, территория опережающего развития должна будет способствовать обеспечению нужд СВО. Он пояснил, что такая форма предполагает «значительные условия, направленные на поддержку всего, что будет производиться для целей специальной военной операции».

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее назвал Дальний Восток ключевым регионом для России и авангардом российской экономики, которая разворачивается на Восток. Политик рассказал, что многие инвестиционные проекты здесь состоялись благодаря поддержке государства. Он отметил, что главными из новых механизмов в регионе стали территории опережающего развития.