«Патриот погиб за Россию»: фото могилы Пригожина на Пороховском кладбище

Фото: NEWS.ru

С самого утра на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге приходят люди: дети, взрослые, студенты. Все они идут проститься с бизнесменом Евгением Пригожиным и возлагают цветы на могилу предпринимателя. Похороны Пригожина состоялись вчера, 29 августа, в закрытом режиме в присутствии его родственников и близких друзей.

Жители Санкт-Петербурга признаются, что считают Пригожина «патриотом, который погиб за Россию». Собравшиеся отмечают, что не испытывают сомнений в факте его гибели, а также в смерти командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Люди верят: в «Вагнере» найдется немало кандидатов, способных взять на себя руководство частной военной компанией.

Фото могилы Пригожина на кладбище Санкт-Петербурга — в галерее NEWS.ru.