Патологоанатомы спасли жителей целого дома под Воронежем

Жители жилого дома под Воронежем оказались спасены от отравления угарным газом благодаря работникам областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Как
Правоохранители с медиками и специалистами газовой службы отправились в дом, где скончалась женщина. Оказалось, что у сына умершей уже были первые признаки отравления, и его срочно госпитализировали. Также врачи осмотрели остальных жителей квартир по вентиляционному стояку.
Ранее NEWS.ru писал, что в Цхинвале нашли мёртвыми российского советника и его супругу. Причиной их смерти могло стать отравление угарным газом.
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