Патологоанатомы спасли жителей целого дома под Воронежем

https://static.news.ru/photo/99f126f4-ad88-11ea-98d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители жилого дома под Воронежем оказались спасены от отравления угарным газом благодаря работникам областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает РИА Воронеж со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Воронежской области, патологоанатомы, осматривая труп женщины, обнаружили у неё следы отравления угарным газом. Дежурный эксперт доложил об этом в полицию, поскольку предположил, что под угрозой были жизни жителей дома, в котором проживала умершая.

Правоохранители с медиками и специалистами газовой службы отправились в дом, где скончалась женщина. Оказалось, что у сына умершей уже были первые признаки отравления, и его срочно госпитализировали. Также врачи осмотрели остальных жителей квартир по вентиляционному стояку.

Ранее NEWS.ru писал, что в Цхинвале нашли мёртвыми российского советника и его супругу. Причиной их смерти могло стать отравление угарным газом.