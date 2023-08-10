Патологоанатома из Кузбасса приговорили к 17 годам колонии за диверсии Патологоанатома приговорили к 17 годам колонии за попытку подрыва ЛЭП в Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патологоанатома из Кузбасса приговорили к 17,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о диверсиях на опорах линий электропередачи, сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его также признали виновным в умышленном повреждении имущества.

Согласно материалам дела, 41-летний мужчина работал патологанатомом в Кузбасской областной клинической больнице. По данным Telegram-канала Baza, весной он попытался обрушить сразу несколько опор ЛЭП, в том числе на территории Новокемеровской ТЭЦ. Мужчина откручивал болты и подпиливал тросы, удерживающие опоры.

Во время обысков, как пишет Baza, в квартире подозреваемого нашли канистры и бутылки с бензином, селитру, а также дневник, где он писал о подготовке диверсий.

Следствие предъявляло мужчине обвинение в совершении двух преступлений по ч. 1 и одному по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), а также по ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Приговор огласили в начале августа.

Ранее активиста «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Михаила Давыдова, устроившего поджог в здании администрации Орловской области, признали невменяемым. Мужчину отправили на принудительное лечение по решению суда.